50 нелегалов из Средней Азии депортированы с территории Свердловской области
2 июня, 16:40Общество
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С 28 мая 2018 года на Родину отправлены 50 нелегалов, которые преступили миграционный закон РФ. Нарушители были, в основном, из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Азербайджана
Граждане ближнего зарубежья нарушили режим пребывания в Российской Федерации, за что были отправлены за пределы России судебными приставами Свердловской области. Въехать на территорию России им разрешат только спустя 5 лет, согласно закону РФ.
С начала 2018 года в Свердловской области депортации подверглось 620 мигрантов. Все они проживали на территории Российской Федерации без документов, информирует «Федерал пресс».
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