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50 нелегалов из Средней Азии депортированы с территории Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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50 нелегалов из Средней Азии депортированы с территории Свердловской области

2 июня, 16:40Общество
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