8-летний пропавший школьник из уральского села прятался в багажнике автомобиля
В уральском селе Поташка накануне силами полиции искали 8-летнего мальчика. Вскоре мальчика нашли спящим в багажнике автомобиля.
Мать сначала искала ребёнка самостоятельно, но безуспешно. Поэтому было решено подключить полицию. Руководить поисками назначили начальника местного районного отдела полиции Леонида Луканина. Сотрудники полиции обошли лес, кладбище, заброшенные дома, а также дома жителей села.
Днем 1 июня около 16 часов мальчик был найден в багажнике автомобиля «Нива», которая принадлежит его семье. Школьник признался, что мама не отпустила его гулять на улице, поэтому он ушёл из дома. Он испугался наказания и решил остаться на ночь в багажнике машины, которая была не заперта.
Ранее школьник не уходил из дома, семья считается благополучной, передает издание «Наша газета». Мальчик является учеником первого класса. Ребёнок воспитывается в приёмной семье с 2013 года.
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