8-летний пропавший школьник из уральского села прятался в багажнике автомобиля

Днем 1 июня около 16 часов мальчик был найден в багажнике автомобиля «Нива», которая принадлежит его семье. Школьник признался, что мама не отпустила его гулять на улице, поэтому он ушёл из дома. Он испугался наказания и решил остаться на ночь в багажнике машины, которая была не заперта.