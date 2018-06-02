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Незаконно вывезенные из Италии дети найдены в Екатеринбурге у бабушки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Незаконно вывезенные из Италии дети найдены в Екатеринбурге у бабушки

2 июня, 09:00Общество
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