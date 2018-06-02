Незаконно вывезенные из Италии дети найдены в Екатеринбурге у бабушки

Речь идёт о мальчике и девочке четырех и двух лет соответственно. В Екатеринбурге проживает бабушка по маминой линии.

Ранее департамент государственной политики по защите прав несовершеннолетних Минобранауки Российской Федерации направил запрос в Верх-Исетский районный отдел судебных приставов Екатеринбурга. По данному обращению специалисты завели исполнительное производство, в рамках которого необходимо установить местоположение детей, покинувших Италию.

О том, что ребята были найдены судебными приставами в столице Урала, сообщили органы опеки и попечительства, передает издание Znak.com.

Также в УФССП добавили, в 2011 году Россия присоединилась к Конвенции о гражданско-правовых аспектах похищения детей в мире. Документ был подписан в 1980 году в Гааге.