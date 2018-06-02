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Обманутые дольщики из Екатеринбурга встали на колени перед Владимиром Путиным (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обманутые дольщики из Екатеринбурга встали на колени перед Владимиром Путиным (ВИДЕО)

2 июня, 15:10Общество
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