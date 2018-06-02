Обманутые дольщики из Екатеринбурга встали на колени перед Владимиром Путиным (ВИДЕО)

По информации от «АиФ Урал», граждане обратились от лица 157 человек, которые в результате мошенничества остались без жилья и без средств.

Я вообще одна, кое-как наскребла эту сумму, Владимир Владимирович! Я вообще не знаю, где буду жить и как жить. Помогите, пожалуйста! -- обратилась к президенту одинокая пенсионерка.

Среди обманутых людей инвалиды, пенсионеры, студенты. Многие из них отдали последние деньги, чтобы приобрести квартиру, некоторые копили всю жизнь. Люди утверждают, что отдали деньги застройщику Воробьеву Владимиру Леонидовичу, который сейчас находится в тюрьме. На письма обманутых дольщиков губернатору и в министерство строительства ответы не приходят.

Я внесла все свои накопленные деньги и осталась без жилья и без денег! Помогите нам, Владимир Владимирович! -- просит пожилая женщина.

В завершении видеообращения, люди на коленях просят помощи у президента Владимира Путина.