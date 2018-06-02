Патриарх Кирилл облетит Свердловскую область на вертолёте

Пока известно о трёх точках, которые посетит патриарх. Это Екатеринбург, Алапаевск и Верхотурье. Глава Русской православной церкви будет перемещаться под охраной сотрудников Федеральной службы охраны.

Продолжительность визита – не более двух суток. На это время патриарх разместится в комплексе правительственных дач на Малом Истоке, передаёт издание «Европейско-азиатские новости».

Патриарх Кирилл будет принимать участие в памятных торжественных мероприятиях, посвященных столетию со дня гибели семьи в столице Урала последнего российского императора Николая II. Напомним, визит главы РПЦ запланирован на июль 2018 года. Поскольку памятные торжества носят высокий статус, патриарх Кирилл всё-таки прилетит на Урал, несмотря на плотный график.