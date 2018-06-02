Сотрудники Pizza Mia в Первоуральске удерживали хулиганов в кафе (ВИДЕО)

Очевидцы рассказали, что парни набросали на пол шкурки от семечек. Сотрудники общепита вызвали охрану и закрыли двери. По словам посетителей кафе, директор заведения разговаривала со школьниками на повышенных тонах и даже порвала одному из посетителей куртку.

Сотрудники ЧОП вскоре вызвали полицию, это было около 10 часов вечера. На место прибыли сотрудники группы немедленного реагирования, рассказал полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы полиции Свердловской области.

Он пояснил, что подростки 2000-2002 годов рождения, о которых идёт речь, – регулярные посетители заведения. Они систематически хулиганят, ругаются матом в адрес сотрудников кафе и не реагируют на замечания. На место были вызваны родители хулиганов, после чего всех отпустили домой, передает Znak.com.

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