«Екатеринбург Арену» планируют сдавать в аренду для проведения свадеб

Идея сдачи в аренду стадиона ЧМ-2018 возникла после того, как один из жителей Екатеринбурга сделал там предложение своей девушке. Тогда администрация стадиона помогла создать романтичную обстановку и организовать событие.

Приглашаем отпраздновать свадьбу в эксклюзивных интерьерах «Екатеринбург Арены»,сообщается в группе в соцсети.