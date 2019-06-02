«Екатеринбург Арену» планируют сдавать в аренду для проведения свадеб
Сегодня, 12:42ОбществоФото: Страница стадиона «Екатеринбург Арена» во ВКонтакте
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В Екатеринбурге реконструированный за 13 миллиардов стадион будут сдавать в аренду, об этом сообщается в группе спортивного сооружения в соцсетях.
Сюжеты: Екатеринбург
Идея сдачи в аренду стадиона ЧМ-2018 возникла после того, как один из жителей Екатеринбурга сделал там предложение своей девушке. Тогда администрация стадиона помогла создать романтичную обстановку и организовать событие.
Приглашаем отпраздновать свадьбу в эксклюзивных интерьерах «Екатеринбург Арены»,сообщается в группе в соцсети.
До 2024 года правительство России готово осуществлять финансирование объекта, однако после стадиону придется перейти на самоокупаемость. Как ранее сообщало правительство Свердловской области, для коммерческого использования «Екатеринбург Арены» ее необходимо вновь реконструировать, что может быть сопряжено с существенными затратами.
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