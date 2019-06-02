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#домахорошо
Екатеринбуржцы пытаются спасти от сноса водонапорную башню
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Екатеринбуржцы пытаются спасти от сноса водонапорную башню

Сегодня, 17:38ОбществоФото: страница Ильдара Хабибуллина
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