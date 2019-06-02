Екатеринбуржцы пытаются спасти от сноса водонапорную башню

Местные жители считают, что башня является одним из символов Сортировки, поэтому они решили устроить субботник и концерт.

По словам городского активиста Ильдара Хабибуллина, в течение последнего года жители отправляли письма в разные инстанции, чтобы башню реконструировали, однако в конце мая 2019 года рабочие разобрали верхнюю часть строения.

Самый главный аргумент властей, что она бесхозная. Но даже никакого обследования не проводилось!написал Хабибуллин.

Сегодня, 2 июня, жители района устроят субботник и концерт, чтобы привлечь внимание к проблеме. По словам Ильдара, они хотят поговорить с подрядчиком.