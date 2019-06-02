Екатеринбуржцы пытаются спасти от сноса водонапорную башню
Сегодня, 17:38ОбществоФото: страница Ильдара Хабибуллина
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В Екатеринбурге на улице Червонной, 19 активисты пытаются спасти от сноса водонапорную башню, которую местные власти признали бесхозной, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Местные жители считают, что башня является одним из символов Сортировки, поэтому они решили устроить субботник и концерт.
По словам городского активиста Ильдара Хабибуллина, в течение последнего года жители отправляли письма в разные инстанции, чтобы башню реконструировали, однако в конце мая 2019 года рабочие разобрали верхнюю часть строения.
Самый главный аргумент властей, что она бесхозная. Но даже никакого обследования не проводилось!написал Хабибуллин.
Сегодня, 2 июня, жители района устроят субботник и концерт, чтобы привлечь внимание к проблеме. По словам Ильдара, они хотят поговорить с подрядчиком.
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Башня, которую пытаются спасти жители, высотой 22,5 м.
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