Лишенная родительских прав екатеринбурженка Савиновских планирует сменить пол

Женщина пояснила, что ее обследовали психиатр и психолог, они дали заключение о трансгендерности пациентки. Сейчас Савиновских планирует сделать ряд операций, которые будут проведены за счет медицинской страховки.

Савиновских называет себя Френсис. Она с мужем и детьми живет на съемной квартире, которую оплачивает правительство Испании. Женщина попросила убежища в связи с ситуацией, сложившейся в России.

Семья намерена получить гражданство, для этого родителям необходимо выучить Испанский язык и сдать экзамены.