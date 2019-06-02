Лишенная родительских прав екатеринбурженка Савиновских планирует сменить пол
Юлию Савиновских, которую в Екатеринбурге лишили родительских прав на приемных детей, в Испании признали трансгендером, об этом она сообщила на своем канале на YouTube.
Женщина пояснила, что ее обследовали психиатр и психолог, они дали заключение о трансгендерности пациентки. Сейчас Савиновских планирует сделать ряд операций, которые будут проведены за счет медицинской страховки.
Савиновских называет себя Френсис. Она с мужем и детьми живет на съемной квартире, которую оплачивает правительство Испании. Женщина попросила убежища в связи с ситуацией, сложившейся в России.
Семья намерена получить гражданство, для этого родителям необходимо выучить Испанский язык и сдать экзамены.
Напомним, Савиновских была лишена прав на приемных детей после операции по удалению груди. Она пояснила, что это сделано по медицинским показаниям, однако представители опеки настаивали на том, что женщина имеет психические отклонения.