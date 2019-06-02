В Нижнем Тагиле после смерти 7-летней девочки проводится доследственная проверка
Сегодня, 10:54ОбществоФото: TagilCity.ru
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Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила организовано проведение доследственной проверки после гибели 7-летней девочки от черепно-мозговой травмы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Следователи установят обстоятельства произошедшего, а также причины трагедии, опросят свидетелей. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение.
Инцидент произошел 1 июня во дворе дома на Ленинградском проспекте. Девочка гуляла с бабушкой, когда на нее с верхних этажей был скинут смеситель. По предварительной информации, предмет на ребенка скинул мальчик 2013 года рождения.
Пострадавшую госпитализировали в Городскую больницу № 1, однако, как сообщает СУ СКР, девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Спасти ее не удалось.
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