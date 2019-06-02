В Нижнем Тагиле после смерти 7-летней девочки проводится доследственная проверка

Следователи установят обстоятельства произошедшего, а также причины трагедии, опросят свидетелей. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение.

Инцидент произошел 1 июня во дворе дома на Ленинградском проспекте. Девочка гуляла с бабушкой, когда на нее с верхних этажей был скинут смеситель. По предварительной информации, предмет на ребенка скинул мальчик 2013 года рождения.

Пострадавшую госпитализировали в Городскую больницу № 1, однако, как сообщает СУ СКР, девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Спасти ее не удалось.