Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
В центре Екатеринбурга дети нашли гранату и отнесли её в ближайший магазин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
7e8348122fa544a11cfe04d1824c93750bc9b1d3 955

В центре Екатеринбурга дети нашли гранату и отнесли её в ближайший магазин

Вчера, 23:00ОбществоФото: E1.RU
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»