В центре Екатеринбурга дети нашли гранату и отнесли её в ближайший магазин

Дети бегали под мостом на улице Белинского в районе перекрёстка с улицей Большакова. Там они и обнаружили предмет, похожий на осколочную гранату.

Дочь мне позвонила и спросила, где ближайший отдел полиции. Я у нее спросила зачем. А она сказала, что они с ребятами нашли гранату и хотят отнести её в полицию. Я растерялась, попросила, чтобы они ее оставили в покое,рассказала журналистам женщина по имени Юля.

Когда женщина позвонила дочери вновь, то узнала, что дети понесли находку в магазин «Пятёрочка». Она отругала дочь и сказала положить гранату на землю, а потом отойти от этого места, как можно дальше. Затем Юля позвонила в полицию и рассказала дежурному о случившемся. Улицу, где дети оставили гранату, после звонка оцепили.