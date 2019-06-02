В центре Екатеринбурга дети нашли гранату и отнесли её в ближайший магазин
В центре уральской столицы на берегу Исети девочка и два мальчика нашли гранату, сообщает E1. Позже они отнесли её в магазин «Пятёрочка».
Дети бегали под мостом на улице Белинского в районе перекрёстка с улицей Большакова. Там они и обнаружили предмет, похожий на осколочную гранату.
Дочь мне позвонила и спросила, где ближайший отдел полиции. Я у нее спросила зачем. А она сказала, что они с ребятами нашли гранату и хотят отнести её в полицию. Я растерялась, попросила, чтобы они ее оставили в покое,рассказала журналистам женщина по имени Юля.
Когда женщина позвонила дочери вновь, то узнала, что дети понесли находку в магазин «Пятёрочка». Она отругала дочь и сказала положить гранату на землю, а потом отойти от этого места, как можно дальше. Затем Юля позвонила в полицию и рассказала дежурному о случившемся. Улицу, где дети оставили гранату, после звонка оцепили.
На место выезжали сотрудники полиции, территориального ОВД, которые создали зону безопасности и вызвали «Урал-Вымпел». Взрывотехники изъяли предмет, похожий на ручную противопехотную гранату, и направили в экспертно-криминалистический отдел, чтобы выяснить, представляла ли она угрозу. Предмет не покрыт коррозией, что означает, что от него совсем недавно избавились, как от «ненужной игрушки». Проверку по данному факту будут проводить сыщики отдела полиции № 7,рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.