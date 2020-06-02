Администрацию Нижнего Тагила обязали отремонтировать квартиру ветерана после пожара
Сегодня, 18:35ОбществоФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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В Нижнем Тагиле в прокуратуру Дзержинского района обратился ветеран боевых действий. Мужчина пожаловался на бездействие администрации города, связанное с пожаром в его квартире, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел в 2011 году. Во время пожара квартира ветерана полностью выгорела, сам хозяин жилья находился в этот момент на работе. На следующий день после пожара мужчину временно пересели в другую квартиру на период ремонта, рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры. Однако органы местного самоуправления не выполнили своих обязательств по капремонту.
Ситуацию разрешил суд, удовлетворив требование прокуратуры о приведении квартиры ветерана в пригодное для жилья состояние. Уже в мае мужчина дождался капремонта в своем доме.
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