Администрацию Нижнего Тагила обязали отремонтировать квартиру ветерана после пожара

Инцидент произошел в 2011 году. Во время пожара квартира ветерана полностью выгорела, сам хозяин жилья находился в этот момент на работе. На следующий день после пожара мужчину временно пересели в другую квартиру на период ремонта, рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры. Однако органы местного самоуправления не выполнили своих обязательств по капремонту.