Экс-сотрудницу тагильской прокуратуры обвинили в публичных унижениях сотрудников
Сотрудники прокуратуры Екатеринбурга написали открытое письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову с жалобой на свою начальницу Светлану Кузнецову, пишет 66ру.
В распоряжении редакции издания оказалось обращение, которое составили на имя Краснова. В нем говорится, что прокурор Екатеринбурга старший советник юстиции Светлана Кузнецова нарушает нормы закона «О прокуратуре», а также отклоняется от делового общения. Также Кузнецову обвинили в оскорблениях сотрудников и в том, что у нее на рабочем месте часто находятся родственники.
Авторы письма говорят о том, что прокурор склоняет некоторых сотрудников к увольнению, и просят Краснова организовать в отношении нее служебную проверку, привлечь ее к ответственности. В качестве доказательства авторы письма приложили к письму аудиозапись.
Напомним, что Светлана Кузнецова занимала должность прокурора Дзержинского района Нижнего Тагила и в 2015 году была назначена на должность прокурора Екатеринбурга.