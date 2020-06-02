Экс-сотрудницу тагильской прокуратуры обвинили в публичных унижениях сотрудников

В распоряжении редакции издания оказалось обращение, которое составили на имя Краснова. В нем говорится, что прокурор Екатеринбурга старший советник юстиции Светлана Кузнецова нарушает нормы закона «О прокуратуре», а также отклоняется от делового общения. Также Кузнецову обвинили в оскорблениях сотрудников и в том, что у нее на рабочем месте часто находятся родственники.