Креков: «Мы не имеем претензий к сети „Красное и Белое“ после вспышки COVID-19»
Сегодня, 20:39ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Замгубернатора Павел Креков заявил, что у региональных властей нет претензий к сети «Красное и Белое» после вспышки коронавируса на логистическом складе, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Крекова, сеть устранила все замечания. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В настоящее время мы не имеем претензий к этой торговой сети. По-прежнему наблюдаем, как и за многими другими торговыми учреждениями, сказал замгубернатора.
Сегодня суд приговорил одного из владельцев семи магазинов торговой сети к штрафу в 400 тысяч рублей за нарушение сантребований. Кроме того, ранее райсуд Екатеринбурга оштрафовал юрлицо склада сети ООО «Абсолют», где произошла вспышка коронавируса, на 450 тысяч рублей.
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