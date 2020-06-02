Креков: «Мы не имеем претензий к сети „Красное и Белое“ после вспышки COVID-19»

По словам Крекова, сеть устранила все замечания. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время мы не имеем претензий к этой торговой сети. По-прежнему наблюдаем, как и за многими другими торговыми учреждениями, сказал замгубернатора.