Молодёжь Нижнего Тагила получит деньги на реализацию проектов по развитию города
Молодёжь за воплощение самых смелых идей по развитию Нижнего Тагила получит четверть миллиона рублей в рамках конкурса «Твоя инициатива».
Участники конкурса должны разработать проект в рамках развития муниципалитета по одному из направлений – спорт, волонтёрство, молодёжные СМИ, профориентация школьников, инклюзивные и культурные мероприятия. Победитель получит на реализацию своей идеи 250 тысяч рублей. Главный критерий конкурса – проект должен быть реалистичным и направленным на конкретный результат. Победителей определит специальная комиссия, в составе которой представители мэрии, общественных организаций и депутаты городской думы Нижнего Тагила.
Принять участие в конкурсе смогут тагильчане от 14 до 35 лет. Заявки принимаются в управлении по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики до 31 июля.
Организаторами выступает администрация Нижнего Тагила и «Городской Дворец молодежи».