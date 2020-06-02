Молодёжь Нижнего Тагила получит деньги на реализацию проектов по развитию города

Участники конкурса должны разработать проект в рамках развития муниципалитета по одному из направлений – спорт, волонтёрство, молодёжные СМИ, профориентация школьников, инклюзивные и культурные мероприятия. Победитель получит на реализацию своей идеи 250 тысяч рублей. Главный критерий конкурса – проект должен быть реалистичным и направленным на конкретный результат. Победителей определит специальная комиссия, в составе которой представители мэрии, общественных организаций и депутаты городской думы Нижнего Тагила.