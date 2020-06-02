На комбинате «Росатома» в Лесном у нескольких сотрудников подтвердился коронавирус

По его словам, все зараженные были направлены в больницу. Топ-менеджер уточнил, что на предприятии были выявлены контактные лица, проведены тесты и граждане отправлены на самоизоляцию. Все помещения, где работали сотрудники продезинфецированы. Кроме того, известно, что у работавших с зараженными в одном кабинете, тесты отрицательные.