На комбинате «Росатома» в Лесном у нескольких сотрудников подтвердился коронавирус
В ЗАТО «Лесной» у нескольких сотрудников комбината «Электрохимприбор», принадлежащего «Росатому», подтверждена коронавирусная инфекция, сообщил в своем Telegram-канале директор предприятия Сергей Жамилов.
По его словам, все зараженные были направлены в больницу. Топ-менеджер уточнил, что на предприятии были выявлены контактные лица, проведены тесты и граждане отправлены на самоизоляцию. Все помещения, где работали сотрудники продезинфецированы. Кроме того, известно, что у работавших с зараженными в одном кабинете, тесты отрицательные.
Также директор предприятия сообщил, что на комбинате будет ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Он призвал жителей Лесного не покидать город без крайней необходимости.
Точное количество зараженных сотрудников на данный момент неизвестно.
Согласно справке Роспотребнадзора коронавирус выявлен в Лесном у четырех человек. В общей сложности в Свердловской области число заболевших составляет больше шести тысяч человек.