На Урале более 350 тысяч семей получили выплаты на детей от трех до 16 лет
Сегодня, 16:33ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Согласно данным на 2 июня в Свердловской области единовременную выплату на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей получили 350 тысяч семей. Выплаты поступили уже более чем на 507 тысяч детей, сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на оперштаб региона.
Общая сумма перечислений составила 5,7 миллиардов рублей. Большая часть из обратившихся подали заявления через портал Госуслуг, рассказывает замуправляющего отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина.
Первыми выплаты получили семьи, обратившиеся с заявлением до 28 мая. Напомним, заявление на получение единовременной выплаты будут приниматься до 1 октября.
Вчера тагильские семьи уже получили первые выплаты.
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