НХЛ опубликовала заявление против проявлений расизма

На фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе Национальная хоккейная лига опубликовала официальное заявление с осуждением расизма. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальный твиттер НХЛ.

Вот, что сказано в заявлении НХЛ:

«Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни обращают внимание на расовую справедливость для темнокожего сообщества, НХЛ поддерживает всех, кто работает над достижением расово справедливого общества, и выступает против всех людей, которые поддерживают расизм, ненависть, фанатизм и насилие».