Пинаев сообщил об отмене Дня Победы в Нижнем Тагиле 24 июня
Сегодня, 11:33ОбществоФото: TagilCity.ru
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Из-за ситуации с коронавирусом в Нижнем Тагиле не будет Парада Победы 24 июня, заявил глава города Владислав Пинаев в Instagram в интервью изданию Ура.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам мэра, в муниципалитете эпидобстановка не способствует проведению массовых мероприятий. Поэтому парад в Нижнем Тагиле состоится позднее.
Ранее градоначальник заявлял, что уже договорился с ОАО НПК «Уралвагонзавод» об участии в параде новейшей техники.
Владимир Путин назвал 24 июня датой проведения Парада Победы по всей стране. Этот день глава государства объявил официально нерабочим с сохранением средней заработной платы.
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