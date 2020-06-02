Пинаев сообщил об отмене Дня Победы в Нижнем Тагиле 24 июня

По словам мэра, в муниципалитете эпидобстановка не способствует проведению массовых мероприятий. Поэтому парад в Нижнем Тагиле состоится позднее.

Ранее градоначальник заявлял, что уже договорился с ОАО НПК «Уралвагонзавод» об участии в параде новейшей техники.