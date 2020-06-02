Росгвардия прокомментировала штурм квартиры в Екатеринбурге с погибшим мужчиной
Росгвардия прокомментировала спецоперацию в Екатеринбурге на ЖБИ, во время которой был застрелен 27-летний молодой человек, сообщает E1.
От ведомства на месте работал СОБР — специальный отряд быстрого реагирования.
По словам представителей ведомства, Росгвардия официально не комментировала события, так как необходимо было провести первоначальные проверочные мероприятия, чтобы разобраться в ситуации. Отмечается, что гражданин, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, совершил не мелкое преступление по краже обоев, а тяжкое — разбойное нападение, в ходе которого он угрожал ножом персоналу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия).
Кроме того, молодой человек оказал сопротивление полицейским, прибывшим на место, выбежав с ножом и использовав баллончик с жидкостью, что привело к получению травмы пытавшемуся задержать его сотруднику, которому потребовалась помощь медиков.
После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого, который зашел в квартиру и долгое время не выходил, что могло указывать на еще одно возможное преступление, было принято решение провести спецоперацию.
Когда спецназ вошел в квартиру, подозреваемый держал в руках, направленный в их сторону предмет, напоминающий автоматическое оружие, а также высказывал угрозы в сторону сотрудников СОБРа и проявлял агрессию. В результате его действия были расценены как опасные и решено применить огонь.
Позднее, в ходе проведения следственных мероприятий, в квартире была найдена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Для чего потребовались эти вещи подозреваемому установит следствие.
Инцидент произошел 31 мая. По данным полицейских отчетов, мужчина украл четыре рулона обоев из строительного магазина. Его попытались задержать, которые и вызвали полицию. Оперативники призвали на помощь отца Владимира, который приехал. Сын его пустил в квартиру. В этот момент полицейские попытались задержать его. Одному из них молодой человек брызнул в лицо газом из баллончика. После этого на место был вызван СОБР. Через несколько часов в ходе штурма молодой человек погиб.