Росгвардия прокомментировала штурм квартиры в Екатеринбурге с погибшим мужчиной

От ведомства на месте работал СОБР — специальный отряд быстрого реагирования.

По словам представителей ведомства, Росгвардия официально не комментировала события, так как необходимо было провести первоначальные проверочные мероприятия, чтобы разобраться в ситуации. Отмечается, что гражданин, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, совершил не мелкое преступление по краже обоев, а тяжкое — разбойное нападение, в ходе которого он угрожал ножом персоналу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия).

Кроме того, молодой человек оказал сопротивление полицейским, прибывшим на место, выбежав с ножом и использовав баллончик с жидкостью, что привело к получению травмы пытавшемуся задержать его сотруднику, которому потребовалась помощь медиков.

После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого, который зашел в квартиру и долгое время не выходил, что могло указывать на еще одно возможное преступление, было принято решение провести спецоперацию.

Когда спецназ вошел в квартиру, подозреваемый держал в руках, направленный в их сторону предмет, напоминающий автоматическое оружие, а также высказывал угрозы в сторону сотрудников СОБРа и проявлял агрессию. В результате его действия были расценены как опасные и решено применить огонь.

Позднее, в ходе проведения следственных мероприятий, в квартире была найдена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Для чего потребовались эти вещи подозреваемому установит следствие.