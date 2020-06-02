Самоизоляция, день шестьдесят третий. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что шествие по случаю празднования Дня Победы в городе будет отменено. Это обусловлено эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

Учитывая такую непростую эпидемиологическую обстановку, с большой долей вероятности, шествие в этом году проводить не будем. Рост у нас на данный момент наблюдается, а парад однозначно будет привлекать большое количество людей на улицы. Поэтому все будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сказал он.

Число заражений коронавирусом в Нижнем Тагиле продолжает расти. Так, за прошедшие сутки было выявлено 19 случаев заболевания. В общей сложности выявлено 210 случаев.

При этом, на карте Роспотребнадзора отмечен уже 221 случай.

Пандемия коронавируса накладывает свой отпечаток на жизнь города. Так, Владислав Пинаев рассказал об увеличении безработицы в шесть раз.

В Нижнем Тагиле за время пандемии безработных стало больше в шесть раз

Кроме того, бюджет Нижнего Тагила к концу 2020 года не досчитается 300 миллионов рублей по налогам.

Пинаев: власти Нижнего Тагила перешли в режим экономии из-за коронавируса

В Свердловской области за последние сутки также побит рекорд по заболеваемости. Было подтверждено 292 новых случая заражения. Общее число заболевших составило 6024 человек.