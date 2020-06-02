Ссылались на пандемию. «СТК-комплект» отсудил у УВЗ в Нижнем Тагиле 15 млн рублей

Согласно судебному документу, между ООО «СТК-комплект» и «Уралвагонзаводом» в августе 2019 года был заключен контракт, по которому поставщик был обязан поставить продукцию на сумму 14,6 миллиона рублей, а покупатель — оплатить ее в течении 30 календарных дней. Однако в указанный срок оплату товара УВЗ не произвел.

В связи с этим ООО «СТК-комплект» подало в суд иск для взыскания основного долга и около 400 тысяч рублей в качестве неустойки, а также 50 тысяч рублей судебных расходов.

Ответчик не стал оспаривать в суде сумму основного долга. В отношении неустойки УВЗ попросил снизить ее в два раза, а компенсацию судебных расходов уменьшить до пяти тысяч рублей.

Кроме того, ответчик ссылался на чрезвычайную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. Однако суд довод отклонил, так как задолженность возникла в январе 2020 года, и постановил взыскать с АО НПК «Уралвагонзавод» 15 миллионов рублей в пользу ООО «СТК-комплект».