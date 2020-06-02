Свердловчанка с коронавирусом пожаловалась на горшок в больничной палате
Сегодня, 21:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жительница Серова, которая попала в больницу Карпинска с коронавирусом, пожаловалась на условия пребывания в больничных палатах. Об этом свердловчанка рассказала «Краснотурьинск LIVE».
Сюжеты: Коронавирус
Женщина пожаловалась на необходимость ходить не в туалет, а на горшок в палате. Она рассказала, что в палате лежат три человека. При этом сотрудники больницы не меняют горшок.
Когда заходят, всегда прошу вынести горшок, иногда говорят, что у них нет возможности менять его так часто, говорит девушка.
Также она сообщила, что в палате не было даже ширмы, пока она не попросила ее установить.
Так можно и ротавирус подхватить и вообще кучу грибков и инфекции! Просила перевести, но сказали, мест нет в боксах, в Карпинске и Тагил переполнен, везти больше некуда, рассказала девушка.
Позднее ей разрешили посещать туалет, находящийся на этаже.
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