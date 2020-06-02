Свердловский облсуд не выпустил из колонии пытавшего девушек нигерийского сутенёра
Сегодня, 20:18ОбществоФото: скрин оперативной видеосъемки ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Свердловский облсуд отклонил апелляцию и оставил в силе решение Чкаловского суда Екатеринбурга по делу о группировке студентов из Нигерии, пишет znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Суд отказался выпускать из колонии Итуа Осаги Эммануэля, который в 2014 году был приговорен к 10 годам тюрьмы. Он просил заменить часть строка, которую он не отбыл, другим видом наказания, однако суд на это не согласился.
Мужчина в 2000-х вместе с соотечественниками организовал в Санкт-Петербурге бордель и занялся сутенерством, предлагая клиентам чернокожих девушек. В 2012 году одна из девушек сбежала, мужчины поймали ее и пытали горячим утюгом. После задержания обвиняемого отправили отбывать наказание в колонию Екатеринбурга.
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