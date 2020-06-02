«У нас парада не было никогда» — мэр Нижнего Тагила об отмене шествия 24 июня
Сегодня, 14:52ОбществоФото: личная страница в Instagram Владислава Пинаева
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал свое высказывание по поводу отмены шествия, посвященного Дню Победы.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
У нас парада победы не было никогда. У нас было прохождение военной техники — это традиционно на протяжении последних лет, даже десятков лет, можно так сказать. И, поэтому, официально сказать, что у нас есть парад, я не могу, рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев.
Он отметил, что есть установленный перечень городов, которые определены для проведения парадов, в том числе и Екатеринбург.
Учитывая такую непростую эпидемиологическую обстановку, с большой долей вероятности, шествие в этом году проводить не будем. Рост у нас на данный момент наблюдается, а парад однозначно будет привлекать большое количество людей на улицы. Поэтому все будет зависеть от ситуации с коронавирусом, добавил мэр.
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