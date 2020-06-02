У нас парада победы не было никогда. У нас было прохождение военной техники — это традиционно на протяжении последних лет, даже десятков лет, можно так сказать. И, поэтому, официально сказать, что у нас есть парад, я не могу, рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев.