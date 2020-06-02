Уральский историк нашел в Госархиве фрагменты костей по делу о гибели семьи Романовых

Об этом изданию рассказал историк из Екатеринбурга Вадим Винер. По его словам, он нашел в Госархиве фонд «Материалы следствия об убийстве императора Николая II, членов его семьи и их окружения». В нем, кроме обычных документов хранились человеческие останки.

Винер отметил, что вместе с архивными документами лежат 48 полиэтиленовых пакетов с фрагментами костей и зубов.

Историк рассказал, что в описи находились документы предварительного следствия судебного следователя Николая Соколова. Он в 1919 году расследовал обстоятельства гибели семьи Николая II в Екатеринбурге. Кроме того, в описи находятся вещественные доказательства по делу, например, фрагменты керамических сосудов, в которых большевики могли пронести серную кислоту, чтобы уничтожить останки Романовых. Также там найдены пули из револьверов, изъятые на Старой Коптяковской дороге под Екатеринбургом. Они были обнаружены во время раскопок в 1991 году. При этом, в описи упомянуты и фрагменты костей.

Вадим Винер задал вопросы в Следственный комитет по поводу проведения экспертизы. Он утверждает, что останки были изъяты.