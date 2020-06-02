В Екатеринбурге гигантское вращающееся яйцо попало в список рекордов России

Как сообщается в группе Миссионерского отдела Екатеринбургской Епархии «Вконтакте», огромную конструкцию разместили в районе Сибирского тракта у храма Целителя Пантелеимона. Ее высота составляет более трёх метров, а если считать с постаментом, то почти пять.

По словам священника Андрея Андреева, по окончании карантина ожидается возвращение паствы, в числе которой семьи с детьми занимают большую долю. Предполагается, что подобное сооружение произведёт на них неизгладимое впечатление.

Изготовление скульптуры заняло месяц. В храме рассказали, что весит яйцо немного (500 килограммов). При необходимости его можно переместить без нанесения вреда, ведь оно сделано качественно и добротно. Яйцо двигается при помощи специального механизма, расположенного внутри. Ещё там находится каркас из металла.

В производстве скорлупы были использованы: пенопласт и полимерные материалы.