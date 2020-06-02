В Екатеринбурге на 400 тысяч рублей оштрафовали владельца магазинов «Красное и Белое»

Магазины этого владельца находятся в Екатеринбурге, Полевском и в Сысертском районе. Ответчик был признан виновным в нарушении санитарных норм в период пандемии коронавируса. Протокол по делу составлен после проверки Роспотребнадзора. В ходе проверки было выявлено, что магазинах нет бактерицидных ламп, температуру сотрудникам измеряют обычным термометром, в некоторых магазинах не было антисептика. Кроме того, в одной из торговых точек санитарная обработка проводилась формально.