В Екатеринбурге на 400 тысяч рублей оштрафовали владельца магазинов «Красное и Белое»
В Екатеринбурге суд оштрафовал на 400 тысяч рублей ООО «Лабиринт-Екатеринбург», в которое входят семь магазинов сети «Красное и белое», пишет znak.
Магазины этого владельца находятся в Екатеринбурге, Полевском и в Сысертском районе. Ответчик был признан виновным в нарушении санитарных норм в период пандемии коронавируса. Протокол по делу составлен после проверки Роспотребнадзора. В ходе проверки было выявлено, что магазинах нет бактерицидных ламп, температуру сотрудникам измеряют обычным термометром, в некоторых магазинах не было антисептика. Кроме того, в одной из торговых точек санитарная обработка проводилась формально.
Напомним, что массовые проверки магазинов торговой сети «Красное и белое» начались после вспышки коронавируса на одном из логистических центров ООО «Абсолют» в Екатеринбурге. Владелец был оштрафован на 450 тысяч рублей. В пресс-службе «Красного и Белого» заявляли, что все нарушения на складе были устранены, распределительный центр возобновит работу.