В Екатеринбурге на День России планируют провести световое шоу

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал, что в этом году массовые праздничные мероприятия не состоятся по причине действующего режима самоизоляции, все концерты будут проходить в режиме онлайн.

Световое шоу планируется провести на площади 1905 года, но подробностей акции не сообщается. Известны только некоторые подробности, например, что цветами российского триколора будут подсвечены фонарные столбы вдоль проспекта Ленина.

Жители Екатеринбурга украсят окна и балконы своих домов государственным символом в рамках флешмоба «Флаги России. 12 июня». Помимо этого планируется традиционный подъем государственного флага. Пациентам, выписавшимся из больниц 12 июня, вручат сувениры с бело-сине-красной символикой.