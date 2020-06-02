В Екатеринбурге уличный художник устроил акцию против поправок в Конституцию

В ролике Тимофей по гимн России на фоне рекламного баннера с призывом участвовать в голосовании о внесении правок в Конституцию, поднимает табличку с надписями «Не», которая меняет смысл баннера. В результате получается текст «Не наша страна, не наша Конституция, не наше решение!».

О поправках в конституцию Видео Видео: Канал YouTube xradyax

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию состоится 1 июля. Этот день в стране объявлен нерабочим.