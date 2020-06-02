В Екатеринбурге уличный художник устроил акцию против поправок в Конституцию
В Екатеринбурге уличный художник Тимофей Радя устроил акцию против внесения поправок в Конституцию России. Молодой человек опубликовал видео под названием «Вношу поправки» на своем канале YouTube.
В ролике Тимофей по гимн России на фоне рекламного баннера с призывом участвовать в голосовании о внесении правок в Конституцию, поднимает табличку с надписями «Не», которая меняет смысл баннера. В результате получается текст «Не наша страна, не наша Конституция, не наше решение!».
Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию состоится 1 июля. Этот день в стране объявлен нерабочим.
Основная поправка даст возможность Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года. Также среди поправок — упоминание в Конституции Бога, русского языка как языка «государствообразующего народа», а также запрет на «фальсификацию истории». Помимо того, поправки предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти, приоритет российских законов над международным правом, а также закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины.