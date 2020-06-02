В Нижнем Тагиле будут проверены соцслужбы после смерти подростка от отравления газом
Сегодня, 16:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила по поручению прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова проверит органы профилактики детей. Причиной проверки стала смерть подростка от отравления газом, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Кроме того, проверка будет проведена и прокуратурой Чкаловского района Екатеринбурга, где по той же причине скончался еще один подросток.
Надзорное ведомство проверит, насколько полно и своевременно оказывались меры по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Проведение доследственных проверок находится на контроле прокуратуры.
Напомним, 30 мая 2020 года в районе станции Смычка в Нижнем Тагиле было найдено тело 16-летнего подростка с признаками отравления газовой смесью. 31 мая в Чкаловском районе Екатеринбурга было найдено тело 15-летнего подростка, скончавшегося, по предварительным данным, по той же причине.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей