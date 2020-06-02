В Нижнем Тагиле будут проверены соцслужбы после смерти подростка от отравления газом

Кроме того, проверка будет проведена и прокуратурой Чкаловского района Екатеринбурга, где по той же причине скончался еще один подросток.

Надзорное ведомство проверит, насколько полно и своевременно оказывались меры по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Проведение доследственных проверок находится на контроле прокуратуры.