В Нижнем Тагиле три строящихся детских сада подключили к электросетям

Так, в двух садиках на Уральском проспекте и улице Захарова специалистами были проложены кабельные линии 0,4 кВ от действующих трансформаторных подстанций к зданиям.

Главный инженер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игорь Павлюков рассказал, что еще один детский сад строится на Уральском проспекте, 91. Там продолжена кабельная линия 10 кВ, а также поставлена новая трансформаторная подстанция.

Он отметил, что все работы по подключению зданий выполнены досрочно и энергетики готовы подать напряжение. Стоимость работ составила 1,77 миллиона рублей.