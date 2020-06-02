В Нижнем Тагиле три строящихся детских сада подключили к электросетям
Три строящихся детских сада в Нижнем Тагиле были подключены к электросетям, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».
Так, в двух садиках на Уральском проспекте и улице Захарова специалистами были проложены кабельные линии 0,4 кВ от действующих трансформаторных подстанций к зданиям.
Главный инженер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игорь Павлюков рассказал, что еще один детский сад строится на Уральском проспекте, 91. Там продолжена кабельная линия 10 кВ, а также поставлена новая трансформаторная подстанция.
Он отметил, что все работы по подключению зданий выполнены досрочно и энергетики готовы подать напряжение. Стоимость работ составила 1,77 миллиона рублей.
Строительство новых детских садов в Нижнем Тагиле осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». Дошкольные учреждения планируют принять воспитанников до конца 2020 года. В них отправится более 400 детей.