В «Норникеле» назвали возможную причину утечки топлива

Напомним, инцидент с утечкой горючего случился 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании». Из емкости вытекло порядка 20 000 кубических метров дизельного топлива. Позже в лужу въехала машина, и начался пожар. Согласно предварительной версии, к разливу топлива привело таяние вечной мерзлоты и последующее проседание грунта. Сотрудники станции сообщают, что происшествие не повлияло на ее работу, она продолжается в обычном режиме.

Согласно документам, резервуар, из которого произошла утечка, был проверен согласно графику экспертизы промышленной безопасности. Последняя проверка была в 2018 году. Об этом сообщил первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко. Также он заявил, что сотрудники «Норильскникельремонта» в этом же году проводили ремонт данной емкости.

«Мы будем поднимать документы, смотреть, каким образом проводились сварные работы, качество. Но это компания с высокой репутацией, она работает на норильской земле не первый год, сварщики с высокой репутацией. Мы обязательно все проверим, но в ту сторону мы не склоняемся», — подчеркнул Дяченко.

Кроме этого Дяченко отметил, что вскоре будут проверены все топливные танки на данной станции. Помимо этого, эксперты изучат грунт под ними и состояние свай, на которых они стоят.

Над ликвидацией последствий аварии работали сотрудники «Норникеля» и специальных структур, в частности — отряд морских спасателей из Мурманска. Специалисты последнего участвовали в ликвидации последствий утечки нефтепродуктов более чем в 50 странах.