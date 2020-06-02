В прокуратуре прокомментировали смерть екатеринбуржца во время штурма квартиры

Как рассказали в прокуратуре, в рамках надзора будет проконтролировано тщательное установление всех обстоятельств произошедшего. Также там отметили, что сотрудники Росгвардии проводили задержание местного жителя, на которого очевидцы указали как на лицо, совершившего преступление. У мужчины в руках находился предмет, похожий на оружие. При задержании он оказал сопротивление и сотрудниками Росгвардии было применено огнестрельное оружие.