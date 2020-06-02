В прокуратуре прокомментировали смерть екатеринбуржца во время штурма квартиры
Вчера, 23:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по делу 27-летнего мужчины, который был убит во время штурма квартиры в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали в прокуратуре, в рамках надзора будет проконтролировано тщательное установление всех обстоятельств произошедшего. Также там отметили, что сотрудники Росгвардии проводили задержание местного жителя, на которого очевидцы указали как на лицо, совершившего преступление. У мужчины в руках находился предмет, похожий на оружие. При задержании он оказал сопротивление и сотрудниками Росгвардии было применено огнестрельное оружие.
Напомним, что 31 мая молодой человек был застрелен у себя в квартире бойцами СОБР. Ранее сотрудники одного из магазинов города обвинили его в краже восьми рулонов обоев.
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