В Свердловской области долг плательщиков алиментов превышает 3,5 млрд рублей
Сегодня, 08:23ОбществоФото: pixabay.com
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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков по случаю Дня защиты детей рассказал, от чего стоит защищать детей, сообщает «Областная газета».
Он отметил, что детей надо защищать от равнодушия взрослых, а также их непонимания. Кроме того, защита требуется и от тех родителей, которые не помогают им чувствовать себя в повседневной жизни нормально. В данном случае он имел ввиду выплату алиментов.
Детский омбудсмен отметил, что общий долг свердловчан по алиментам превышает 3,5 миллиарда рублей.
Кроме того, в качестве факторов, от которых стоит уберегать детей, Игорь Мороков назвал преступления, которые чаще всего совершают родственники, а также войну.
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