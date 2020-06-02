В Свердловской области проведено больше 300 тысяч исследований на коронавирус

Оперативный штаб региона обозначил, что на 1 июня всего было выполнено 300 120 исследований на СOVID-19. Из них 278 481 человек были обследованы. Тесты делают даже с минимальным подозрением на наличие инфекции.

По данным оперштаба, в последний майский день сделали 6 793 исследования, 6 250 из которых осуществили с помощью медиков.