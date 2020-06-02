В Свердловской области проведено больше 300 тысяч исследований на коронавирус
Сегодня, 11:47ОбществоФото: pixabay.com
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Более 300 тысяч исследований на коронавирус провели в Свердловской области, сообщает «ФедералПресс».
Сюжеты: Коронавирус
Оперативный штаб региона обозначил, что на 1 июня всего было выполнено 300 120 исследований на СOVID-19. Из них 278 481 человек были обследованы. Тесты делают даже с минимальным подозрением на наличие инфекции.
По данным оперштаба, в последний майский день сделали 6 793 исследования, 6 250 из которых осуществили с помощью медиков.
Отметим, что общее число заболевших на 1 июня в Свердловской области составляет почти шести тысяч человек. Около 200 заражённых появляются каждый день. По этой причине глава региона продлил режим самоизоляции до 8 июня. Когда количество больных станет заметно снижаться, есть вероятность ослабления ограничительных мер, замечает губернатор.
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