В Свердловской области в МВД продлили ограниченный режим работы из-за пандемии
Сегодня, 10:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в структурах МВД ограниченный режим работы из-за коронавируса продлен до 14 июня, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в региональном главке.
Сюжеты: Коронавирус
Соответствующее решение было принято главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым.
По словам собеседника, все ограничения, что были введены до 31 мая, сохраняются.
Во время действия ограничений сотрудники МВД минимизируют выезды, а также работают в минимальном составе. На вызовы по обращениям граждан сотрудники выезжают в масках и перчатках, а также соблюдают социальную дистанцию.
Напомним, режим самоизоляции введен в Свердловской области с 28 марта. На данный момент он продлен до 8 июня.
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