В Свердловской области в МВД продлили ограниченный режим работы из-за пандемии

По словам собеседника, все ограничения, что были введены до 31 мая, сохраняются.

Во время действия ограничений сотрудники МВД минимизируют выезды, а также работают в минимальном составе. На вызовы по обращениям граждан сотрудники выезжают в масках и перчатках, а также соблюдают социальную дистанцию.