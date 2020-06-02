Выставка ЭКСПО-2020 будет перенесена на год

Из-за ограничительных мероприятий в связи с короновирусом государства — члены МБВ дистанционно проголосовали за предложение ОАЭ перенести сроки проведения выставки.

Напомним, в 2018 году Екатеринбург боролся за проведение выставки ЭКСПО-2025, однако уступил победу Осако (Япония), за который проголосовали 92 делегата. Разница с уральской столицей составила 31 голос.