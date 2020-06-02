Выставка ЭКСПО-2020 будет перенесена на год

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Всемирная выставка, запланированная на 2020 год в Дубае, пройдет в следующем году. За перенесение экспозиции проголосовали 113 стран, являющихся членами Международного бюро выставок (МБВ), в их числе Россия. Выставка пройдет пройдёт с 1 октября 2021-го по 31 марта 2022 года, согласно данным Минпромторга России.
Из-за ограничительных мероприятий в связи с короновирусом государства — члены МБВ дистанционно проголосовали за предложение ОАЭ перенести сроки проведения выставки.
Россия поддержала инициативу, направив соответствующее письмо в адрес Международного бюро выставок.
Напомним, в 2018 году Екатеринбург боролся за проведение выставки ЭКСПО-2025, однако уступил победу Осако (Япония), за который проголосовали 92 делегата. Разница с уральской столицей составила 31 голос.
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