Депутат из Калифорнии Веремеенко может остаться без депутатского кресла

Издание «Новые Известия», сообщает, что за три года Веремеенко выступал в Государственной думе всего несколько раз и участвовал в разработке трех инициатив. При этом он не прекращал активной работы над развитием собственных предприятий и активно общается с представителями американских средств массовой информации. К примеру, он стал главным героем фильма «Один день с русским миллиардером». В нем Веремеенко позировал на медвежьей шкуре в трусах синего цвета.