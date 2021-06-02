Депутат из Калифорнии Веремеенко может остаться без депутатского кресла

Издание «Новые Известия», сообщает, что за три года Веремеенко выступал в Государственной думе всего несколько раз и участвовал в разработке трех инициатив. При этом он не прекращал активной работы над развитием собственных предприятий и активно общается с представителями американских средств массовой информации. К примеру, он стал главным героем фильма «Один день с русским миллиардером». В нем Веремеенко позировал на медвежьей шкуре в трусах синего цвета.
Необходимо отметить, что в США у депутата есть активы и социальное страхование, которое предоставляется только гражданам или резидентам Соединенных Штатов Америки. До бракоразводного процесса у Веремеенко в собственности был коттедж, стоимость которого составляла чуть меньше полутора миллионов долларов.
На данный момент он числится резидентом бизнес-центров в Лос-Анджелесе и Беверли-Хиллз. Также он владеет компаниями — All Russia Institute of Light Alloys, которая закрылась, и действующей Stealth Technology Inc. Обе компании находятся в Калифорнии.
В политику Веремеенко пришел в 2003 году. Тогда, вопреки договору с бывшим главой Башкирии Муртазой Рахимовым, он выдвинул свою кандидатуру на выборах. Он уже владел Межпромбанком — финансовая организация была основана вместе с другим бизнесменом — Сергеем Пугачевым. После он попытался взять под свой контроль государственные компании ЗАО «Башнефть-МПК», «Башнефть» и «Баштрансгаз». На тот момент брат Веремеенко занимал пост в налоговой региональной службе и оказывал депутату всяческое содействие.
В 2010-х годах Веремеенко стал руководить оборонными предприятиями — «Сапфир» и Всероссийский институт легких сплавов (ВИЛС). Они оба числились на балансе государства, но стали основой будущего депутатства бизнесмена.
В 2016 году правоохранители провели у Веремеенко обыски, поскольку он проходил по делу о хищении средств Всероссийского института легких сплавов. Потерпевшей стороной была признана компания «Ростех», которая владела почти сорока процентами акций ВИЛС. Расследование началось после продажи непрофильных активов оборонного предприятия и ряда других действий с объектами недвижимости, например ДС «Крылья Советов» был сдан в аренду.
Кроме этого, весной текущего года произошло убийство юриста Александра Елисеева, который вел дело о банкротстве ООО «ИСК «Панорама» и представлял интересы Веремеенко, банк которого выкупил долги компании. На тот момент сумма задолженности не превышала 30 миллионов рублей, однако к 2021 году многократно увеличилась и превысила 240 миллионов.
В связи с этим у журналистов не вызывает удивления вероятность лишения Веремеенко депутатского мандата, который он пытается всячески вернуть, в том числе через тверского главу Игоря Руденю. Однако с учетом поставленных Владимиром Путиным задач у руководителя Фонда Твери и штаба #Мывместе Юлии Сарановой гораздо больше шансов получить место в списке.