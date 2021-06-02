Эксперты рассказали о дефиците витамина D у россиян

Нехватка витамина D наблюдается у 67% граждан России. Об этом говорят итоги исследования медицинской лаборатории «Гемотест», которое провели в 2017-2020 годах. В число добровольцев вошли 290 000 мужчин и женщин всех возрастов из различных субъектов Российской Федерации.

По информации «Гемотеста», выраженный дефицит витамина D есть у 5% пациентов. У 29% участников исследования нашли обычный дефицит, а еще у 33% простую недостаточность витамина. Нехватка витамина D чаще всего выявляется у мужчин и женщин, которым от 25 до 34 лет, пишут «Новые известия». Отметим, что климатические и экономические условия в регионах практически не влияют на показатели. Так по всей РФ количество лиц с адекватным уровнем витамина D колеблется от 33% до 37%. В среднем дефицит имеют 24-27% россиян. В «Гемотесте» добавили, что женщины чаще мужчин соглашаются на исследование уровня витамина D. Их число за последние три года составило 230 000 человек. Вместе с тем аналогичное исследование прошли только 60 000 мужчин. Нужно помнить, что витамин D для организма очень важен, ведь именно он защищает человека от простуды, диабета, глазных и кожных заболеваний. Витамин D может предотвращать кариес и патологии десен. Он незаменим при остеопорозе, и ускоряет заживление переломов костей. Кроме того, витамин D помогает противостоять вирусными заболеваниями. По словам ученых, витамин D играет важную роль в защите организма от ковида. В окружающей среде главными источниками витамина D считают свет солнца, сливочное масло, яичный желток и рыбу. Россияне обеспокоены дефицитом витамина D. Волнение людей отражается на статистике продаж iHerb. Из отчета компании следует, что за минувший год на площадке спрос на витамин D увеличился втрое. Наиболее востребованными на маркетплейсе товарами, увеличивающими уровень витамина D в организме, значатся высокоактивный витамин D3 Now Foods, детский витамин D3 Childlife в жидкой форме с ягодным вкусом и комплекс витаминов D и K2 Thorne Research.

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