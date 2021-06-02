Тагильчанка Алена Шулепова, которая занималась сбором денег на экоэкспертизу от имени инициативной группы поселка Баранчинский, привлекала к решению вопросов эксперта из Ярославля Игоря Шкрадюка. Взяв деньги, ученый, по словам активистов, не провел заявленных экспертиз.

Шулепова подключила Игоря Шкрадюка из «Центра охраны дикой природы» для помощи инициативной группе из поселка Баранчинский и близлежащего СНТ № 8 в решении спорных вопросов по строительству карьера на Волковском месторождении. Ученый на платной основе должен был провести ряд независимых экспертиз. Он был выбран председателем экспертной комиссии. Для проведения экспертиз Шкрадюку были переведены часть собранных нами средств и 300 тысяч рублей из 850, которые выделила УГМК,рассказала Екатерина, член баранчинской инициативной группы. Игорь Шкрадюк Фото: Личная страница Facebook Игоря Шкрадюка Позже, по словам активистки, Шкрадюк признался, что отдал эти 300 тысяч рублей обратно Алене Шулеповой. Какую точную сумму эксперт получил из «народных» денег — неизвестно. Екатерина сообщила, что согласно документам, которые Шулепова передала после исключения из инициативной группы, 150 тысяч было переведено «Центру охраны дикой природы» и еще на 100 тысяч рублей был заключен договор со Шкрадюком. Но нам стало известно, что никаких экспертиз он так и не сделал. Ему даже не удалось запросить проектную документацию. При этом, где переданные ему деньги, непонятно. Сейчас он пытается запрыгнуть в последний вагон и за три дня собрать экспертную группу и провести экспертизу,сообщила Екатерина. Председатель общественного движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов планирует обратиться в суд, чтобы потребовать со Шкрадюка вернуть 300 тысяч рублей, так как УГМК переводила их на счет ОД. Инициативная группа рассматривает вопрос по обращению в суд, идет консультация с юристами. Сейчас мы прорабатываем вопрос с юристами и готовим пакет документов в суд. У Шкрадюка остались считанные дни, чтобы показать проведенную им работу. Мы предполагаем, что Шкрадюк преследовал иные цели, а не проведение экспертизы. Остается открытым вопрос их совместных действий с Шулеповой. Мы считаем, что деньги он получил два раза — от «Гражданского патруля» и жителей Баранчинского и садоводов.рассказала Екатерина. Напомним, тагильчанка Алена Шулепова стала членом инициативной группы жителей поселков Баранчинский, Орулиха и коллективных садов № 8 на стадии сбора средств для проведения независимой экологической экспертизы. Девушка вызвалась «помочь» своей подруге Алисе Косаревой, семья которой или она сама является владелицей сада в СНТ № 8. Завоевав доверие жителей, Шулепова продолжила сбор денег, открыв для этого на свое имя электронный кошелек. Также она занималась поиском экспертов, заключением договоров и другими финансовыми вопросами. В последствии девушку исключили из инициативной группы за потерю доверия. Однако Шулепова вернула обратно лишь малую часть собранных денег. «Мы все ей поверили». Как баранчинцы лишились части собранных денег на экоэкспертизу

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