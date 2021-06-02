К ответственности после конфликта привлечена заведующая тагильского детсада

К дисциплинарной ответственности после конфликта привлечена заведующая тагильского детского сада № 124 Светлана Бызова. Управление образования провело проверку после написанных заявлений воспитателями и родителями о ее профессиональной некомпетентности.

31 мая по заявлению родителей пришел ответ от начальника управления образования Нижнего Тагила Татьяны Удинцевой (имеется в распоряжении редакцииTagilCity.ru). В документе сказано, что в детском саду в период с 12 по 17 мая проводилась проверка на основании приказа управления образования администрации Нижнего Тагила от 11 мая. В ходе проверки установлено, что факты, указанные в обращении частично нашли свое подтверждение, заведующий детского сада № 124 МАДОУ «Жемчужинка» Светлана Бызова привлечена к дисциплинарной ответственности, сказано в документе. Также по результатам проверки с директором МАДОУ Геленой Ульяниной и заведующей детсада № 124 Светланой Бызовой была проведена разъяснительная работа и даны рекомендации по урегулированию конфликтной ситуации. Напомним, в конце апреля родители и воспитатели дошкольного учреждения обратились в управление образования Нижнего Тагила с заявлениями о профессиональной некомпетентности недавно назначенной заведующей детского сада № 124 Светланы Бызовой. Причиной для этого стали постоянные конфликты, которые возникали между руководством и персоналом. Одна из родительниц рассказала редакции TagilCity.ru, что Бызова некорректно общается с воспитателями, унижая и оскорбляя их. Кроме того, по ее словам, родителям навязывали платные услуги и предлагали покупать необходимые вещи в группы. После этого руководство детсада написало заявление в полицию на воспитателей за клевету, сотрудников вызывали на беседу в отделение правоохранительных органов. Однако проведенная проверка подтвердила обвинения в адрес руководителей. До заявления в полицию дошел конфликт сотрудников и руководства в тагильском детсаду

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