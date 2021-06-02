Кастинг конкурса «Молодая семья» пройдет 5 июня в Нижнем Тагиле

Заявки на кастинг от тагильских семей на участие в 19-м по счету общегородском конкурсе «Молодая семья-2021» принимаются до 3 июня.
Сам отбор, где потенциальные участники должны представить свои «визитные карточки», пройдет 5 июня во Дворце молодежи на улице Пархоменко, 37.
В этом году девизом состязания стал слоган «Мой Тагил — моя семья», а этапы, которые предстоит преодолеть семьям, будут посвящены приближающемуся 300-летнему юбилею города.
Напомним, в конкурсе «Молодая семья — 2021» тагильчане могут выиграть 100 тысяч на турпутевку и другие ценные призы.