Кастинг конкурса «Молодая семья» пройдет 5 июня в Нижнем Тагиле

Кастинг конкурса «Молодая семья» пройдет 5 июня в Нижнем Тагиле
Кастинг конкурса «Молодая семья» пройдет 5 июня в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:37ОбществоФото: МБУ «Городской Дворец Молодежи»
Талантливых и активных тагильчан приглашают на кастинг ежегодного конкурса «Молодая семья». Он пройдет 5 июня в городском Дворце молодежи.

Заявки на кастинг от тагильских семей на участие в 19-м по счету общегородском конкурсе «Молодая семья-2021» принимаются до 3 июня.

Сам отбор, где потенциальные участники должны представить свои «визитные карточки», пройдет 5 июня во Дворце молодежи на улице Пархоменко, 37.

В этом году девизом состязания стал слоган «Мой Тагил — моя семья», а этапы, которые предстоит преодолеть семьям, будут посвящены приближающемуся 300-летнему юбилею города.

Напомним, в конкурсе «Молодая семья — 2021» тагильчане могут выиграть 100 тысяч на турпутевку и другие ценные призы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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