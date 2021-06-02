Кондукторами работают осужденные за тяжкие преступления женщины в Нижнем Тагиле

Кондукторами работают осужденные за тяжкие преступления женщины в Нижнем Тагиле
Кондукторами работают осужденные за тяжкие преступления женщины в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Отбывающие срок за различные, в том числе тяжкие преступления, женщины трудятся кондукторами, дорожными рабочими и дворниками в Нижнем Тагиле.

За хорошую дисциплину убийцы, воровки, мошенницы и наркоторговки, отбывающие наказание в ИК-6 Нижнего Тагила, направлены на работу на местные предприятия.

Десять женщин, осужденные за тяжкие преступления, но прошедшие различные психологические тесты, работают кондукторами в МУП «Тагильский трамвай». Еще 10 преступниц трудоустроены в качестве дорожных рабочих, а двое прибирают город в качестве дворников. Все они проживают в исправительном центре при исправительной колонии, который открылся в декабре 2020 года.

Отбывать наказание вне исправительного учреждения этим женщинам разрешил суд за хорошее поведение, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного ГУФСИН.

Напомним, общежитие за 167,8 миллиона рублей построят при женской исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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