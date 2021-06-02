Кондукторами работают осужденные за тяжкие преступления женщины в Нижнем Тагиле

Десять женщин, осужденные за тяжкие преступления, но прошедшие различные психологические тесты, работают кондукторами в МУП «Тагильский трамвай». Еще 10 преступниц трудоустроены в качестве дорожных рабочих, а двое прибирают город в качестве дворников. Все они проживают в исправительном центре при исправительной колонии, который открылся в декабре 2020 года.