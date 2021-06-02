Кондукторами работают осужденные за тяжкие преступления женщины в Нижнем Тагиле

За хорошую дисциплину убийцы, воровки, мошенницы и наркоторговки, отбывающие наказание в ИК-6 Нижнего Тагила, направлены на работу на местные предприятия.
Десять женщин, осужденные за тяжкие преступления, но прошедшие различные психологические тесты, работают кондукторами в МУП «Тагильский трамвай». Еще 10 преступниц трудоустроены в качестве дорожных рабочих, а двое прибирают город в качестве дворников. Все они проживают в исправительном центре при исправительной колонии, который открылся в декабре 2020 года.
Отбывать наказание вне исправительного учреждения этим женщинам разрешил суд за хорошее поведение, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного ГУФСИН.
Напомним, общежитие за 167,8 миллиона рублей построят при женской исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле.