Михаил Дегтярев уговорил ЦБ оставить Хабаровск на купюре в 5000

Причем амурскому мосту, который тоже присутствует на купюре, принадлежит особая роль. Он является одним из самых длинных в мире, его протяженность составляет 2,6 тыс. метров. Подготовили проект моста Л.Д. Проскуряков и Г.П. Передерий и в 1908 году проект был представлен в Париже на всемирной выставке. Эксперты из других государств отозвались о сооружении как о чуде ХХ века и амурском чуде. Кроме этого, проекту амурского моста, как и проекту Эйфелевой башни, вручили золотую медаль.