Михаил Дегтярев уговорил ЦБ оставить Хабаровск на купюре в 5000

Напомним, ранее Банк России уже заявлял о запланированном на 2022-2025 годы редизайне действующих банкнот. При этом жители Хабаровска негативно восприняли новость о намерении регулятора убрать с пятитысячных банкнот изображение их города. Такого же мнения придерживается и Михаил Дегтярев. Свою позицию по данному вопросу и сожаление о потенциальных изменениях он высказал на встрече с главой Центробанка, пишет Vostokmedia.com.
«В настоящее время на пятитысячной купюре изображены памятник графу Муравьеву-Амурскому, который знаменит тем, что присоединил территории Дальнего Востока к России, а также мост через Амур. Безусловно, мы гордимся этим. По этой причине планы Центробанка по смене дизайна банкноты расстроили многих местных жителей», - пояснил Михаил Дегтярев.
Причем амурскому мосту, который тоже присутствует на купюре, принадлежит особая роль. Он является одним из самых длинных в мире, его протяженность составляет 2,6 тыс. метров. Подготовили проект моста Л.Д. Проскуряков и Г.П. Передерий и в 1908 году проект был представлен в Париже на всемирной выставке. Эксперты из других государств отозвались о сооружении как о чуде ХХ века и амурском чуде. Кроме этого, проекту амурского моста, как и проекту Эйфелевой башни, вручили золотую медаль.
Глава ЦБ РФ, в свою очередь, отметила, что разделяет чувства населения. Также она сказала, что тему редизайна купюры до 2030-2035 годов рассматривать не станут. Еще она пообещала, что действующие банкноты с Хабаровском в обороте останутся.
Эксперты подчеркивают, что в этой ситуации Михаилом Дегтяревым был показан большой лоббистский потенциал и поддержка со стороны федерального центра. После того, как глава Хабаровского края лично занялся этой темой, регулятор поменял уже принятое ранее решение.