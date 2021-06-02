Около трети домов не благоустроены в Свердловской области

В общей сложности, по региону, водоснабжения нет в 15,4% жилья, канализации — в 18,1%, горячего водоснабжения — в 25,1% случаев, ванна и душ отсутствуют в 26,5% домах, гласят данные Свердловскстата.
В свердловских городах и поселках городского типа проблема с водопроводом и канализацией стоит не так остро, как селах. Там у значительной части домов нет базовых удобств. При этом, у 15% горожан отсутствует горячая вода.
43,8% жилья в селах и деревнях не обеспечено водоснабжением, а 51,4% — канализацией. Также горячая вода присутствует только в 30% случаях.
Напомним, в конце мая TagilCity.ru рассказывало, как и где можно пожаловаться на управляющую компанию, если у собственников квартир возникают претензии к работе.