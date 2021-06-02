После проверки СШ «Авиатор» передаст МУП «Тагилдорстрой» автобус и тахограф

Имущество будет принято в муниципальную казну Нижнего Тагила и передано МУП «Тагилдорстрой». Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города 24 мая 2021 года.
Согласно документу, будет передан бело-синий автобус ПАЗ 2005 года выпуска и тахограф «Drive5».
Это связано с решением счетной палаты, проводилась проверка, рассказал редакции TagilCity.ru директор СШ «Авиатор» Анатолий Исупов.
Напомним, в спортшколе «Авиатор» в марте 2021 года проводилась проверка счетной палатой, в ходе которой было выявлено 120 нарушений, в том числе и финансовые. Выяснилось, что некоторым работникам руководство выплачивало излишне начисленную по персональному повышающему коэффициенту и стимулирующим выплатам заработную плату. Материалы проверки были направлены в прокуратуру и полицию.