После проверки СШ «Авиатор» передаст МУП «Тагилдорстрой» автобус и тахограф

Напомним, в спортшколе «Авиатор» в марте 2021 года проводилась проверка счетной палатой, в ходе которой было выявлено 120 нарушений, в том числе и финансовые. Выяснилось, что некоторым работникам руководство выплачивало излишне начисленную по персональному повышающему коэффициенту и стимулирующим выплатам заработную плату. Материалы проверки были направлены в прокуратуру и полицию.