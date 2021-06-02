После проверки СШ «Авиатор» передаст МУП «Тагилдорстрой» автобус и тахограф

После проверки СШ «Авиатор» передаст МУП «Тагилдорстрой» автобус и тахограф
После проверки СШ «Авиатор» передаст МУП «Тагилдорстрой» автобус и тахограф
Сегодня, 14:11ОбществоФото: Яндекс.Карты
После проведенной счетной палатой проверки спортшкола «Авиатор» предаст автобус и тахограф МУП «Тагилдорстрой».

Имущество будет принято в муниципальную казну Нижнего Тагила и передано МУП «Тагилдорстрой». Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города 24 мая 2021 года.

Согласно документу, будет передан бело-синий автобус ПАЗ 2005 года выпуска и тахограф «Drive5».

Это связано с решением счетной палаты, проводилась проверка, рассказал редакции TagilCity.ru директор СШ «Авиатор» Анатолий Исупов.

Напомним, в спортшколе «Авиатор» в марте 2021 года проводилась проверка счетной палатой, в ходе которой было выявлено 120 нарушений, в том числе и финансовые. Выяснилось, что некоторым работникам руководство выплачивало излишне начисленную по персональному повышающему коэффициенту и стимулирующим выплатам заработную плату. Материалы проверки были направлены в прокуратуру и полицию.

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