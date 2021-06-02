РЭО подготовит «Зеленый рейтинг» региональных операторов

РЭО подготовит «Зеленый рейтинг» региональных операторов
РЭО подготовит «Зеленый рейтинг» региональных операторов
Сегодня, 21:28ОбществоФото: pixabay.com
Представители Российского экологического оператора (РЭО) работают над созданием «Зеленого рейтинга» для оценки работы регоператоров и местных администраций в сфере обращения с отходами. Об этом было заявлено на Петербургском международном экономическом форуме.

«В РЭО нам уже давно стало понятно, что внутри нашей компании объединена уникальная информация о текущем положении индустрии обращения с ТКО. Появилась идея о создании методологии, которая позволила бы эти данные автоматически сводить в единый индекс», - пояснил руководитель ППК “РЭО” Денис Буцаев.

Как пишет NewsNN, он также рассказал, что регоператоров будут оценивать по числу потребителей и уровню их удовлетворенности. Кроме этого, учтут критерии объема денежных вложений в инфраструктуру и собираемость платежей.

Работа над методологией РЭО осуществляется при сотрудничестве с Роскачеством. Сотрудники последнего помогают упорядочивать данные и создавать критерии, прозрачные для потребителей. Обновление рейтинга планируется каждый квартал, а также по итогам полугодия и года.

Помимо этого, гендиректор РЭО анонсировал создание «Зеленого конкурса». Он позволит оценить экологические проекты, создаваемые брендами, общественными организациями и частными лицами. Поучаствовать в процедуре отбора лидеров сможет любой желающий – отдать голос за выбранный проект можно будет на интернет-портале. Далее оценкой инициатив займутся эксперты, которые займутся отбором лучших – они и будут лицами просветительской кампании.

Стать участником конкурса можно до 1 августа 2021 года. Результаты будут объявлены в ноябре.

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