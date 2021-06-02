Семин признался, что хотел видеть Захаряна в составе сборной России на Евро-2020

Семин признался, что хотел видеть Захаряна в составе сборной России на Евро-2020
Семин признался, что хотел видеть Захаряна в составе сборной России на Евро-2020
2 июня, 15:05ОбществоФото: pxhere.com
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил состав сборной России на чемпионат Европы по футболу.

«Думаю, что у Черчесова есть своё мнение на этот состав. Он провёл с ними тренировочный сбор, видит, какая будет тактика, видит здоровье игроков. Поэтому Черчесов сделал свой выбор, что совершенно закономерно.

Единственное, что лично мне жалко – по болезни не попал Захарян, который явно мог быть основным игроком. А сборной пожелаем удачи, побед и занять высокое место», – цитирует Семина «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат».

Напомним, в рамках группового этапа Евро-2020 россияне встретятся с командами Бельгии, Финляндии и Дании. К слову, турнир стартует 11 июня и завершится 11 июля.

Что касается Захаряна, то футболист московского «Динамо» досрочно завершил сбор в Австрии из-за проблем со здоровьем и пропустит грядущие соревнования.

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