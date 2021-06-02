Сотрудники ГИБДД поздравили маленьких жителей Нижнего Тагила с Днём защиты детей

Тексты «Возьми ребёнка за руку» распространились у третьей детской поликлиники и на улицах Фрунзе и Черных возле пешеходных переходов. На Уральском проспекте такими же надписями украсили дороги воспитанники детского сада «Радость» вместе со своими родителями.
По сведениям сайта МВД РФ, чтобы малыши на проезжей части были более заметны, автоинспекторы и малыши из садика № 121 поучаствовали в мастер-классе по созданию светоотражающих частиц для одежды. А дошкольники из садика № 28 «Солнышко» прошли квест «Разноцветный мир детства», который помогает ребятам изучать правила безопасности в летние месяцы.
Напомним, в первый день лета прошло открытие смен городских дневных лагерей для школьников в доме творчества на Тагилстрое и в детском развлекательном учреждении «Фантазия». На протяжении четырнадцати дней ученикам школ с участием сотрудников ГИБДД предстоит повторять ПДД, выполнять творческие задания и проводить спортивные мероприятия.