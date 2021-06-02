Сотрудники ГИБДД поздравили маленьких жителей Нижнего Тагила с Днём защиты детей

По сведениям сайта МВД РФ, чтобы малыши на проезжей части были более заметны, автоинспекторы и малыши из садика № 121 поучаствовали в мастер-классе по созданию светоотражающих частиц для одежды. А дошкольники из садика № 28 «Солнышко» прошли квест «Разноцветный мир детства», который помогает ребятам изучать правила безопасности в летние месяцы.